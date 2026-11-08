Вылетел на "встречку": в Кузбассе в жутком ДТП умер молодой водитель

Смертельная авария произошла утром 7 ноября на трассе Кемерово – Промышленная.

По предварительным данным, ДТП случилось около 07:05 на 66-м километре автодороги.

– 18-летний водитель ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с "Газелью" под управлением 57-летнего мужчины, – сообщает полиция Кузбасса.

Водитель легковушки скончался от полученных травм. Шофёра "Газели" госпитализировали с переломами рёбер.

Сейчас сотрудники полиции проводят доследственную проверку. Для выяснения всех обстоятельств аварии назначена комплексная автотехническая экспертиза. По её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее очевидцы сообщили о гибели мужчины под колёсами машины в Кузбассе.