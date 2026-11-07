Происшествия

Очевидцы сообщили о гибели мужчины под колёсами машины в Кузбассе

В соцсетях сообщают о смертельной аварии в Новокузнецке, опубликован кадр с места происшествия.

Утром в субботу, 7 ноября, в южной столице Кузбасса на Запсибе сбили мужчину, что обернулось трагедией, сообщает подписчик паблика "ДТП Новокузнецка АвтоХак".

– На запсибе насмерть сбили 27-летнего мужчину. Смертельное ДТП произошло в районе остановки "Тарный комбинат", – говорится в публикации.

На место приехали медики на скорой помощи и стражи порядка.

Официальной информации о произошедшем пока нет.

Напомним, недавно сбили насмерть бабушку в Кемерове. Женщина переходила улицу по зебре и попала под колёса иномарки.

Фото: тг / ДТП Новокузнецка АвтоХак
 Новокузнецк  авария  ДТП  Кузбасс  новости кузбасса  погиб  сбили насмерть  фото Облако тегов