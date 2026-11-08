Ледоход частично разрушил мост в Кузбассе – власти приняли срочные меры

В Мариинском округе из-за ледохода частично разрушились опорные части моста. Движение по переправе полностью запретили, а автобусный маршрут временно отменили.
Об опасной ситуации сообщили в мэрии Мариинского муниципального округа. По данным администрации, из-за ледохода частично разрушились опорные части моста через реку Кия к Таежно-Михайловской территории.
– На данный момент движение по мосту – как транспортное, так и пешее – строго запрещено! Это необходимо для обеспечения безопасности жителей, – подчеркнули власти.
Из-за ограничений временно прекращено автобусное сообщение по маршруту Мариинск – Таежно-Михайловка. Специалисты постоянно следят за состоянием конструкции.
Восстановить автобусное движение планируют после организации лодочной переправы.
Жителей просят учитывать ограничения при планировании поездок и не пытаться пересекать закрытый мост. Об изменениях власти будут информировать дополнительно.
Сообщить об ухудшении ситуации или получить дополнительную информацию можно в Единой дежурно-диспетчерской службе по телефону 5-18-10.
Напомним, ранее в Кузбассе произошло жуткое ДТП – женщина снесла ограждение и улетела под мост.