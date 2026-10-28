Еле выжила, машина в хлам: в Кузбассе женщина снесла ограждение и улетела под мост

Стали известны подробности и итоги серьёзной аварии, в результате которой с кузбасского моста упала в воду машина.
За рулём иномарки, рухнувшей с моста в реку в Осинниках, сидела женщина, рассказали сайту VSE42.Ru в областной ГИБДД. Произошла авария утром в среду, 28 октября, на улице 9-я Штольня.
– Предварительно, водитель Nissan Qashqai нарушила правила расположения на проезжей части, совершила наезд на металлическое ограждение, после чего автомобиль съехал в кювет, – сказали в ГАИ.
В результате японская иномарка улетела в реку. К счастью, автоледи и другие люди не пострадали. Однако машина получила серьёзный урон. Судя по жёсткому урону в задней части, именно на неё машина приземлилась, а потом рухнула на колёса.
Днём иномарку достали из реки. Автоэвакуатор повёз убитый автомобиль с места происшествия.