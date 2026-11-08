Увидел золото и набросился: в Кемерове грабитель напал на прохожего

В июле 2026 года 34-летний кемеровчанин обратился в отдел полиции "Ленинский". Мужчина рассказал, что новый знакомый напал на него и похитил золотую цепь. Сумма ущерба составила более 135 тысяч рублей.

Следствие выяснило, что мужчина познакомился с потерпевшим на улице и заметил у него на шее дорогое украшение.

– Он спровоцировал конфликт, нанес несколько ударов кулаком по лицу мужчины, от чего тот упал, а после сорвал цепочку с шеи и скрылся, – сообщает полиция Кузбасса.

Похищенное украшение кузбассовец разделил на три части и раздал своим знакомым.

Оперативники установили личность грабителя и задержали его. В отношении него возбудили уголовное дело.

В итоге ранее судимого 29-летнего кемеровчанина признали виновным в грабеже с применением насилия. Суд назначил ему 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Похищенную золотую цепь удалось вернуть законному владельцу.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе изнасиловали и ограбили женщину.