В Кузбассе изнасиловали и ограбили женщину – как накажут виновников

В Топках двое местных жителей получили реальные сроки за тяжкие преступления против женщины. Как сообщает Следком Кузбасса, суд признал их виновными в насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозами убийством и особой жестокостью, а также в грабеже.

По данным ведомства, всё произошло в декабре 2023 года. Тогда мужчины находились в доме потерпевшей и распивали с ней алкоголь. В какой-то момент они под угрозой физической расправы совершили в отношении женщины насильственные действия.

– Кроме того, один из фигурантов забрал у потерпевшей мобильный телефон, которым в последующем распорядился по своему усмотрению, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Суд приговорил одного мужчину к 4 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года. Второй получил 4 года 3 месяца колонии общего режима и такое же ограничение свободы.

Ранее VSE42.RU сообщал, как в Кузбассе спустя почти 20 лет нашли и наказали мужчину, который совершил насилие и убийство на кладбище.