В Кемерове женщина погибла из-за ДТП на "зебре"

На проспекте Ленина в Кемерове обычный переход дороги закончился трагедией. По данным ГУ МВД по Кузбассу, 76-летняя женщина начала переходить улицу на зелёный сигнал, но до противоположной стороны дошла уже тогда, когда светофор переключился на красный. В этот момент её сбил Toyota Prius, которым управлял 63-летний мужчина. Как сообщает полиция Кузбасса, авария произошла 20 октября.

– В результате автоаварии потерпевшая была госпитализирована, однако впоследствии скончалась в медучреждении от полученных травм, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

На место ДТП приехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД по Кемерову. Теперь обстоятельства аварии выясняют в рамках уголовного дела. Его возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ – о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем смерть человека. Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.

Следствию предстоит установить, как именно произошёл наезд и что привело к трагедии. Для этого назначат автотехническую и судебно-медицинскую экспертизы.