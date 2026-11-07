В России выросли пенсии – на какую сумму

Страховая пенсия по старости в России в среднем превысила 27,3 тысячи рублей, увеличившись за год более чем на 2 000 рублей, сообщает URA.RU со ссылкой на Социальный фонд.

– 1 октября 2026 года средняя пенсия по старости работающих и неработающих граждан составила 27 322 рубля, – огласило ведомство.

В октябре прошлого года средняя пенсия была 25 198 рублей. Работающие граждане получали 25 253 рубля, неработающие – 27 882 рубля.

Страховую пенсию назначают в определённом возрасте. Также нужно иметь определённый трудовой стаж и накопить пенсионные баллы.

Напомним, кузбасские власти повысили прожиточный минимум. С 1 января 2027 года он составит 18 407 рублей.