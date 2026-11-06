Дали коту мяту, а получили агрессивный кусь? Врач уточнила, когда трава доводит мурлыку до безумия

После контакта с кошачьей мятой питомцы порой становятся слишком возбужденными и могут проявлять агрессию. Об этом в разговоре с изданием "Абзац" рассказала Ирина Бакланова – ветеринар, хирург и офтальмолог ветклиники. По ее словам, если животное съест много этого растения, возможны рвота и диарея.

– Основные нежелательные реакции – чрезмерное возбуждение, иногда агрессия, а при поедании большого количества растения – рвота и диарея. В связи с этим считать мяту безусловно безвредной при любом использовании неправильно. Если после контакта с ней кошка становится раздражительной, бросается на людей или других животных, от такого развлечения лучше отказаться, – пояснила Бакланова.

Врач отметила, что кошачья мята – вовсе не обязательная часть ухода за питомцем. С ее помощью можно заинтересовать кошку новой игрушкой или когтеточкой, однако регулярно использовать растение или подмешивать его в корм незачем. При этом разные кошки реагируют на мяту по-разному. Сама по себе она не научит животное тому, чего хочет хозяин, хотя в отдельных случаях может стать подспорьем.

Также нет убедительных данных, которые подтверждали бы, что кошачья мята приводит к зависимости. В ее составе есть вещество, которое действует через обоняние и делает кошку немного активнее. Обычно примерно через 10 минут это действие заканчивается. Если хозяин хочет предложить питомцу мяту и тот хорошо на нее реагирует, достаточно небольшого количества на игрушке примерно раз в неделю. Но это лишь ориентир, помогающий не переборщить, а не расписание, которому нужно следовать, заключила Бакланова.