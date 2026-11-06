Задавил грузовиком после ссоры на парковке: водитель предстанет перед судом в Нижнем Новгороде

Как рассказали в нижегородском Следкоме, стражи порядка закончили расследование дела 38-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следователей, 23 августа 2026 года на парковке на Московском шоссе в Нижнем Новгороде обвиняемый, будучи пьяным, вступил в ссору с 40-летним мужчиной из Оренбургской области.

– В ходе конфликта обвиняемый сел за руль грузового автомобиля и умышленно совершил наезд на мужчину. В результате преступных действий мужчины смерть потерпевшего наступила на месте происшествия, – рассказали в ведомстве.

На время разбирательства суд постановил оставить обвиняемого под стражей, сообщает ИА "Время Н".

Обвинительное заключение уже утверждено, теперь суду предстоит ознакомиться с материалами дела