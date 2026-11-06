Задавил грузовиком после ссоры на парковке: водитель предстанет перед судом в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде судят мужчину, которого обвиняют в убийстве жителя Оренбургской области. По версии следователей, он намеренно сбил его машиной.
Как рассказали в нижегородском Следкоме, стражи порядка закончили расследование дела 38-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным следователей, 23 августа 2026 года на парковке на Московском шоссе в Нижнем Новгороде обвиняемый, будучи пьяным, вступил в ссору с 40-летним мужчиной из Оренбургской области.
– В ходе конфликта обвиняемый сел за руль грузового автомобиля и умышленно совершил наезд на мужчину. В результате преступных действий мужчины смерть потерпевшего наступила на месте происшествия, – рассказали в ведомстве.
На время разбирательства суд постановил оставить обвиняемого под стражей, сообщает ИА "Время Н".
Обвинительное заключение уже утверждено, теперь суду предстоит ознакомиться с материалами дела