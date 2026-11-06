Три ложки на таз воды — и пяточки как новенькие: мягкие, гладкие и без трещин

За загрубевшими пятками важно ухаживать постоянно. Особенно это нужно летом и во время отопительного сезона: в такие периоды стопы сильнее нагружаются и теряют влагу. Тёплая вода помогает размягчить сухую кожу, а специальные инструменты – бережно убрать огрубевшие участки. Правда, домашние смеси бывают далеко не безобидными. Слишком агрессивные составы могут спровоцировать раздражение и травмировать кожу. Об этом пишет ИА SevastopolMedia со ссылкой на автора блога "Хозяйка уюта".

Чем можно смягчить кожу стоп

Если кожа огрубела не слишком сильно, для ванночек используют воду с солью. На два литра тёплой воды понадобится четыре столовые ложки морской соли. Её растворяют, затем опускают ноги в таз примерно на 20 минут.

Есть и другой состав: на три литра воды добавляют по три ложки обычной поваренной соли и соды. После таких ванночек поверхностный слой кожи становится мягче, и пройтись по нему пемзой проще.

Ещё один вариант ухода – мыльная ванночка. В два литра воды добавляют 40 мл жидкого мыла и 30 г пищевой соды. Примерно через 20 минут ноги вынимают, а загрубевшие места бережно обрабатывают щёткой для стоп.

Среди рецептов в источнике есть и смесь с яблочным уксусом: на литр воды берут три столовые ложки, ноги держат десять минут. Однако при повреждениях кожи кислота способна вызвать раздражение, так что этот вариант годится не каждому.

Домашний уход за пятками

Закончив ванночку, осторожно уберите влагу полотенцем, а затем воспользуйтесь пемзой или пилкой для стоп, не надавливая слишком сильно. Снимать весь огрубевший слой за одну процедуру не стоит. Чтобы кожа оставалась мягкой, регулярно пользуйтесь кремом для ног, прежде всего после мытья.

Небольшая подсказка: вода должна быть приятно тёплой, а не горячей до жжения. Откажитесь от лезвий для удаления загрубевшей кожи и не растирайте пятки до боли. Сухим стопам подойдёт предназначенный для них крем с мочевиной. Глубокие трещины, кровь или заметное воспаление – повод показаться специалисту.

Открытая обувь, недостаток влажности в воздухе и непрерывное трение могут делать пятки ещё суше. Когда привычный уход не помогает справиться с проблемой, лучше вместе с врачом разобраться, в чём её причина.