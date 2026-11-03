Оставили инвалида без лекарств: жалоба из Кузбасса дошла до Бастрыкина

Жительница Белова пожаловалась в соцсети "ВКонтакте" СК России на проблемы с обеспечением жизненно важными лекарствами в регионе.

По словам женщины, ее пожилая мать-инвалид нуждается в постоянном приеме нескольких препаратов, однако необходимые медикаменты выдают с большими задержками и не в полном объеме. В октябре лекарства ей не предоставили вовсе.

– Отмечается, что с аналогичной проблемой сталкиваются и другие жители региона, – сообщает СК России.

При этом обращения в профильные ведомства результата не принесли.

В Следкоме Кузбасса организовали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю кузбасского управления СК Бэликто Базарову доложить о ходе и результатах проверки, а также о мерах по обеспечению женщины необходимыми лекарствами.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе инвалид остался без жизненно важного изделия.