В Кузбассе инвалид остался без жизненно важного изделия

Летом 2025 года медучреждение перестало обеспечивать пациентку жизненно важными сенсорами для непрерывного круглосуточного мониторинга глюкозы, которые ей ранее назначила врачебная комиссия.

Женщина, страдающая диабетом и имеющая инвалидность II группы, обратилась в суд Новокузнецка с иском к Минздраву.

– Суд первой инстанции обязал Министерство здравоохранения Кузбасса организовать обеспечение истицы медицинскими изделиями в необходимом объеме до окончания лечения или изменения тактики лечения, – сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Кроме того, с ведомства взыскали 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Минздрав попытался обжаловать решение. Представитель ведомства настаивал, что законных оснований для обеспечения пациентки сенсорами за счет федерального и областного бюджетов нет.

Однако Кемеровский областной суд не согласился с этими доводами. В итоге решение суда оставили без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что Кузбасс захлестнула пандемия диабета.