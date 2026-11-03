В Нижегородской области запретят вейпы – чем опасно такое решение властей

Как сообщает NewsNN, решение о запрете нижегородские депутаты приняли ещё весной 2026 года. Изначально ограничения должны были заработать в сентябре, но после принятия федерального закона сроки перенесли на 1 марта 2027-го. 29 октября региональное Заксобрание скорректировало документ – запрет на продажу вейпов будет действовать пять лет.

Инициативу поддерживает губернатор Глеб Никитин. Ранее он заявлял, что электронные устройства массово используют даже школьники, несмотря на недостаточную изученность последствий для здоровья.

Мнения экспертов о запрете разделились. Депутат Татьяна Гриневич считает, что вейпы делают курение доступнее для подростков и маскируют никотиновую зависимость. Её коллега Рустам Досаев опасается, что одних ограничений будет недостаточно.

– Запретить вейпы – не значит ограничить и запретить курение. Поэтому, на мой взгляд, стоит также активно вести пропаганду против курения в школах, чтобы молодые люди со школьной скамьи негативно относились к этой зависимости, – отметил Досаев в разговоре с NewsNN.

Представители табачной отрасли, напротив, предупреждают о возможных негативных последствиях. Руководитель Союза участников оборота никотинсодержащей продукции Дмитрий Владимиров считает, что полный запрет может подтолкнуть рынок к нелегальной торговле. Он предлагает ограничить прежде всего одноразовые устройства.

– Очевидно, что никакие запреты не ликвидируют "черный" рынок – наоборот, теневой сегмент только разрастется, а качество продукции упадет. По нашим данным, не менее 70% несовершеннолетних приобретают контрафактные вейпы не в легальных магазинах, а у своих сверстников, уже начавших нелегальный бизнес в школах или во дворах, остальные – в интернете, – поделился эксперт.

Президент Российского сигарного союза Андрей Лоскутов также опасается обратного эффекта от жёстких ограничений. По его словам, любой запрет хуже регулирования, а контрафакт повредит экономике страны больше, чем даже самая несовершенная сертификация.