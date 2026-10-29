Продажу вейпов планируют запретить в Иркутской области

Инициативу о запрете продажи электронных сигарет члены Молодежного парламента поддержали единогласно. Теперь документ направят на рассмотрение в правительство региона, а затем – в областной парламент.

Как пояснил заместитель председателя Молодежного парламента, возможность вводить такие ограничения у регионов появилась после вступления в силу федерального закона в марте 2026 года. На данный момент запрет на вейпы уже действует в семи субъектах РФ, а еще пять регионов занимаются разработкой аналогичных законопроектов.

– Актуальность инициативы подтверждают данные за 2024 год. Тогда выявили 38 несовершеннолетних, употреблявших вейпы и электронные сигареты. В отношении 20 из них составили протоколы об административных правонарушениях, к ответственности привлекли 18 родителей, – говорится в сообщении.

Статистика показывает, что проблема действительно требует внимания: среди выявленных нарушителей оказались несовершеннолетние, а к ответственности пришлось привлекать их родителей. Об этом пишет sibnovosti.ru.