Сотни потерпевших: в Кузбассе судят директора "Подорожника"

В Кузбассе будут судить по делу о невыплате зарплаты директрису сети заведений уличного питания "Подорожник", сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на источник.

– Обвиняется руководитель сети общепита "Подорожник" Татьяна Фомина, – пишет агентство.

В областной прокуратуре отметили, что уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 1 Заводского судебного района г. Кемерово для рассмотрения по существу.



Ранее в понедельник СК сообщил, что расследование уголовного дела завершено, материалы ушли в суд.

По версии следствия, с февраля по сентябрь 2026 года Фомина не выплатила зарплату и другие выплаты 212 работникам на сумму 11 млн рублей. На счетах хватало средства для полного погашения долга, а также прибыль от продажи торговых павильонов, однако фигурантка не заплатила бывшим сотрудникам.

– На имущество организации судом наложен арест на сумму более 11 млн рублей, – отмечает Следком.

Фомина стала директором ООО "Кофейня "Подорожник" в декабре 2025 года. А уже в феврале 2026 года павильоны стритфуда стали массово закрываться по всему Кузбассу. Тогда же вскрылось, что персонал начали принуждать уходить по собственному ещё в декабре, при этом расчётные выдали далеко не всем.

Компанию уже затаскали по судам. Например, в Новокузнецке бывшая работница выиграла иск о невыплаченной зарплате, а около 100 человек выиграли иск на 10 млн рублей. А в Кемерове бизнес-леди уже собирались судить за долг в 23 млн рублей перед 312 сотрудниками.