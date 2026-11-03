Бывший завод Mercedes-Benz в России снова запустят в 2027 году, но уже без Exeed

В 2027 году бывшее российское предприятие Mercedes-Benz, расположенное в индустриальном парке "Есипово" в Московской области, возобновит работу с другим производственным партнером. О планах рассказал генеральный директор группы компаний "Автодом"Андрей Ольховский в беседе с изданием "Газета.Ru".

По словам Ольховского, площадку готовят к запуску с новым партнером в I квартале 2027 года. Оборудование Mercedes-Benz полностью сохранилось и упаковано с учетом технических рекомендаций. Он подтвердил, что на предприятии будут собирать автомобили, а подробностями перезапуска компания поделится по мере появления информации.

– Нельзя сказать, что завод остановлен, но сейчас он и не работает на свою проектную мощность, – сказал собеседник СМИ.

Ольховский считает, что набор представленных в России автомобильных марок и моделей сейчас постепенно стабилизируется. В 2027 году этот состав окончательно определится на ближайшие 4–5 лет. Владельцем завода "Автодом" стал в 2023 году, купив его вместе с остальными российскими активами Mercedes-Benz.

Дальше производителям предстоит возвращать вложения в запуск сборки, поэтому они сосредоточатся на локализации компонентов, добавил руководитель "Автодома".

Автомобили Exeed начали собирать в Есипово летом 2024 года. За 2024–2025 годы с конвейера предприятия сошло примерно 16,4 тыс. кроссоверов этой марки, передает агентство "РосБалт".