Казахстан перекрывает ввоз подержанных авто: где теперь россиянам искать выгодные иномарки

С 30 декабря 2026 года Казахстан запрещает ввоз автомобилей старше пяти лет и экологическим классом ниже Евро-5. Однако Для российских покупателей эти ограничения не станут критичными.

В беседе с Pravda.Ru Юрий Капштык назвал главные факты для автовладельцев:

• Европейский премиум вне угрозы. Через Казахстан в РФ везут преимущественно свежие европейские иномарки (Mercedes, Audi, BMW) возрастом до пяти лет. Под новые запреты они не попадают.

• Транзит открыт, растаможка – нет. Транзитные поставки из других стран (например, из Дубая) продолжатся без препятствий. Однако растаможивать машины внутри Казахстана невыгодно из-за риска двойных платежей.

• Азиатский рынок выгоднее. Эпоха массового ввоза дешевых десятилетних авто прошла. Сегодня покупка нового китайского или корейского автомобиля в России часто обходится дешевле заказа 5-7-летней машины из Европы.

• Грядущий рост цен. В 2027 году российский утильсбор увеличится. Именно этот внутренний фактор, а не зарубежные ограничения, станет главным барьером для импорта и изменит привычные логистические маршруты.

Ранее стало известно, что утилизационный сбор на автомобили в России с 1 января 2027 года станет выше на 10–20%. В Inkazan рассказали, что будет с ценами и продажами авто, есть ли смысл успеть купить машину до конца 2026 года и чего ждать на рынке подержанной техники.