Домашку проверяет ИИ: образование в Китае поразило директора школы из Кузбасса

Директор Загорской школы Новокузнецкого округа Дмитрий Фисков вернулся из образовательной экспедиции в Китай. Там он познакомился с технологиями, которые уже используют в местных школах, сообщает Министерство образования Кузбасса.

В рамках российско-китайского образовательного обмена руководитель школы посетил несколько ведущих учебных заведений и технологических площадок. Среди них – Пекинский педагогический университет, совместный институт Северо-Западного политехнического университета и Московского авиационного института в Сиане, а также старейшая школа при Северо-Западном политехническом университете.

Кроме того, Дмитрий побывал в одной из ведущих IT-компаний Китая – iFlytek.

– Одной из ключевых тем российско-китайского образовательного сотрудничества стало внедрение "умного образования" – интегрирование технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс всех уровней, – пояснили в Министерстве образования региона.

Особенно директора впечатлила система проверки письменных домашних заданий ИИ. По его словам, специальный программно-аппаратный комплекс за несколько секунд обрабатывает десятки работ, отмечает ошибки и проблемные места, выставляет оценки по заданным критериям, а также формирует для каждого ученика индивидуальный маршрут освоения программы.

– Перспективы применения искусственного интеллекта в образовательном пространстве Китая поражают, – поделился впечатлениями Дмитрий Фисков.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в кемеровские школы пробрались "шоумены".