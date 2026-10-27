Уроки под угрозой: в кемеровские школы пробрались «шоумены»

Кемеровчанин устал от того, что в школах города вместо нормальных уроков детям показывают шоу. Свою жалобу он адресовал губернатору Илье Середюку, написав об этом в соцсети. По словам мужчины, под видом мероприятий, которые якобы относятся к учебе, по учебным заведениям разъезжают организаторы развлечений. Они привозят передвижные "Планетарии", "Голограммы", VR-очки и устраивают "мастер-классы". Проблема в том, что все это происходит прямо во время уроков, из-за чего дети отвлекаются от занятий.

Кемеровчанин отметил, что в одних школах директора таких гастролеров на порог не пускают, а в других они бывают регулярно. Мужчина попросил проверить руководителей этих школ на предмет коррупции и вообще запретить подобные мероприятия.

– Прошу запретить данных гастролеров в школах! – высказался недовольный подписчик.

В министерстве образования Кузбасса на это ответили, что решение о проведении дополнительных мероприятий школа принимает совместно с родителями. Проходить они могут в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. Но при этом содержание таких занятий должно соответствовать учебной программе и не дублировать учебный план.