Директор школы в Кузбассе отправится в Китай с важной миссией

Руководитель кузбасской школы стал единственным представителем региона, который попал в особую делегацию – она полетит в КНР.
Директор Загорской школы (Новокузнецкий округ) Дмитрий Фисков вошёл в состав российской делегации директоров школ, которая отправится в Китай для обмена опытом, сообщили в областном министерстве образования во вторник.
С 25 по 27 октября делегаты проведут в Пекине, а с 28 по 31 октября разделятся на три группы и посетят школы в провинциях Чжэцзян, Шэньси (г. Сиань) и Гуандун (г. Гуанчжоу).
В Китае Дмитрий Фисков собирается изучать роботов и мнемотехнику, чтобы затем применять знания дома.
– Планирует создать на базе школы лабораторию по сборке простых образовательных роботов по образцу технопарков провинции Чжэцзян. А также адаптировать китайские мнемонические техники для ускоренного изучения иностранных языков кузбасскими школьниками, – сказали в Минобре.