Директор школы в Кузбассе отправится в Китай с важной миссией

Директор Загорской школы (Новокузнецкий округ) Дмитрий Фисков вошёл в состав российской делегации директоров школ, которая отправится в Китай для обмена опытом, сообщили в областном министерстве образования во вторник.

С 25 по 27 октября делегаты проведут в Пекине, а с 28 по 31 октября разделятся на три группы и посетят школы в провинциях Чжэцзян, Шэньси (г. Сиань) и Гуандун (г. Гуанчжоу).

В Китае Дмитрий Фисков собирается изучать роботов и мнемотехнику, чтобы затем применять знания дома.