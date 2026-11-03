В Кузбассе внезапно обнаружили 20 тонн незаконной продукции

В Кемерове компания привезла крупную партию муки, но забыла сообщить об этом надзорным органам. За это юрлицо получило предостережение от Россельхознадзора.

– Установлено, что в адрес хозяйствующего субъекта в городе Кемерово из города Славгорода Алтайского края была ввезена пшеничная мука в объёме 20 тонн, – отметили в Россельхознадзоре.

. Однако по правилам компания должна была сразу, не позднее следующего дня, уведомить ведомство о доставке. Этого сделано не было.

Информацию об этом сотрудники нашли в системе "Аргус Фито", когда проверяли соблюдение обязательных требований. В итоге юридическому лицу объявили предостережение.

В Россельхознадзоре напомнили, что такие уведомления – не просто формальность. Они помогают следить за фитосанитарной обстановкой, не давать распространяться опасным вредителям и гарантировать, что продукты в регионе безопасны.

Напомним, это не первый случай, когда поставщики забывают сообщать о крупных партиях продуктов. Ранее в Промышленновском округе выявили 16 тонн яблок, привезенных без уведомления.