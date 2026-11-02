В Кузбасс тайком завезли 16 тонн еды для продажи: что выявил Россельхознадзор

В Кузбассе компания привезла крупную партию яблок, но забыла сообщить об этом надзорным органам. За это юрлицо получило предостережение от Россельхознадзора.

Как выяснили специалисты Сибирского межрегионального управления, в адрес фирмы, которая работает в Промышленновском округе, из Республики Адыгея привезли больше 16 тонн свежих яблок. Однако по правилам компания должна была сразу, не позднее следующего дня, уведомить ведомство о доставке. Этого сделано не было.

– При этом юридическое лицо не известило территориальное управление Россельхознадзора о доставке продукции, – отметили в Россельхознадзоре.

Информацию об этом сотрудники нашли в системе "Аргус Фито", когда проверяли соблюдение обязательных требований. В итоге юридическому лицу объявили предостережение.

В Россельхознадзоре напомнили, что такие уведомления – не просто формальность. Они помогают следить за фитосанитарной обстановкой, не давать распространяться опасным вредителям и гарантировать, что фрукты и овощи в регионе безопасны.