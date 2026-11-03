Водителей Кузбасса подстерегает страшная опасность при покупке зимней резины

МВД России предупредило автомобилистов о росте активности аферистов в период сезонной смены шин. С популярными ловушками могут столкнуться и кузбассовцы.

Так, одна из распространённых схем – фишинговые сайты, которые маскируются под настоящие магазины шин и дисков. В сезон их количество резко увеличивается: если обычно на одну компанию приходится около 10 поддельных ресурсов, то в период повышенного спроса – от 50 до 200.

Такие страницы продвигают в поисковиках, поэтому они могут появляться даже среди первых результатов по запросам вроде "купить диски недорого". Покупатель вводит данные банковской карты, рассчитывая оплатить заказ, но в итоге рискует потерять деньги и личную информацию.

Ещё один способ обмана – объявления о продаже шин по подозрительно низким ценам. Покупателю предлагают внести предоплату, иногда торопят с переводом, а после получения денег продавец исчезает.

– Чтобы защититься, оплачивайте покупку при получении шин или через площадки с защитой денежных средств покупателя, – уточняет МВД России.

Мошенники могут обманывать и тех, кто сам продаёт автомобильную резину. Аферист предлагает оформить доставку через курьера и отправляет ссылку якобы для резервирования или получения оплаты. Если продавец переходит по ней и вводит данные карты, деньги списывают с его счёта.

– Необходимо помнить, что для получения перевода достаточно номера карты или телефона. Ссылки на курьерские службы от покупателей следует игнорировать, – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как бабушка сказала "кислород" и потеряла почти 4 млн рублей в Кузбассе.