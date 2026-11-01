Бабушка в Кузбассе сказала "кислород" и потеряла почти 4 млн рублей

В Новокузнецке жертвой мобильных аферистов стала 75-летняя бабушка, сообщает в воскресенье областное МВД. У доверчивой старушки похитили 3,8 млн рублей.

Неизвестный позвонил, представился работником пенсионного фонда и попросил назвать код из SMS якобы для перерасчёта пенсии. А потом – по классике: якобы хакеры получили доступ к счетам, а силовики готовятся завести дело за помощь террористам.

– Потерпевшая частями передавала личные накопления курьерам, используя кодовое слово "кислород". Ещё часть денежных средств она перевела на указанный мошенниками счёт, – сказали в МВД.

Осознав обман, бабушка понеслась в полицию. Та завела уголовное дело о мошенничестве. Курьеров и их нанимателей ищут.

Ранее сегодня прокуратура сообщала, что за неделю в Кузбассе дистанционные мошенники похитили у людей более 11 млн рублей.