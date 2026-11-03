В судах Кузбасса грядут перемены – Путин подписал важный указ

В Кузбассе произошли кадровые изменения в нескольких судебных инстанциях региона. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Вчера, 2 ноября, Владимир Путин подписал указ № 795 "О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации". Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно указу, новые должности в Кузбассе получили пять человек.
Так, председателем Арбитражного суда Кемеровской области на шестилетний срок стал Станислав Рогожин. Его заместителем назначен Александр Федотов.
Также новые назначения получили районные суды. Юлия Таргаева стала заместителем председателя Рудничного районного суда Кемерова, а Людмила Максименко – заместителем председателя Центрального районного суда Новокузнецка.
Кроме того, судьёй Центрального районного суда Новокузнецка назначена Ольга Иванова.
Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что Путин наградил врача из Кемерова Елену Малышеву орденом.