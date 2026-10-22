Путин наградил врача из Кемерова Елену Малышеву орденом – подробности

Президент России Владимир Путин наградил телеведущую Елену Малышеву орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ разместили сегодня, 22 октября, на сайте официального опубликования правовых актов.

– За заслуги в области средств массовой информации, связи и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Малышеву Елену Васильевну – ведущую программ акционерного общества "Первый канал", город Москва, – говорится в документе.

Малышева родилась в Кемерове. С 1997 года она ведет ведёт программу "Здоровье" на "Первом канале". В 2010 году на телеканале стартовало шоу "Жить здорово!", ведущей которого также стала уроженка Кузбасса.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что президент России подписал указ о награждении 44 кузбасских горняков.