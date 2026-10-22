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Путин наградил врача из Кемерова Елену Малышеву орденом – подробности

Президент России наградил телеведущую Елену Малышеву орденом "За заслуги перед Отечеством".

Президент России Владимир Путин наградил телеведущую Елену Малышеву орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ разместили сегодня, 22 октября, на сайте официального опубликования правовых актов.

– За заслуги в области средств массовой информации, связи и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Малышеву Елену Васильевну – ведущую программ акционерного общества "Первый канал", город Москва, – говорится в документе.

Малышева родилась в Кемерове. С 1997 года она ведет ведёт программу "Здоровье" на "Первом канале". В 2010 году на телеканале стартовало шоу "Жить здорово!", ведущей которого также стала уроженка Кузбасса.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что президент России подписал указ о награждении 44 кузбасских горняков.

Фото: VSЕ42.RU
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