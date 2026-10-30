Как за 10 лет изменился подход россиян к покупке автомобилей с пробегом

За последние 10 лет покупка подержанного автомобиля стала более цифровой: перед встречей с продавцом покупатели изучают историю машины, проверяют повреждения и сравнивают разные варианты. По данным исследования, проведённого к десятилетию сервиса Автотека, проверка истории автомобиля стала привычным этапом выбора для большинства покупателей.
Согласно опросу Авито Авто, 96% респондентов проверяют историю машины онлайн. Причём 61% делают это ещё до разговора с продавцом или личного осмотра. Для 40% опрошенных такая практика появилась лишь за последние пять–десять лет. В среднем перед первым обращением к владельцу пользователи изучают 10 отчётов.
Главная причина проверки – желание избежать покупки автомобиля со скрытыми проблемами. Так ответили 53% участников опроса. Ещё 43% отметили, что изучение истории помогает быстрее отсеять неподходящие машины и не тратить время на поездки для их осмотра, а 34% используют эту информацию для сравнения вариантов.
В первую очередь покупатели обращают внимание на фотографии автомобиля – их изучают 69% респондентов. Подробности повреждений интересуют 57%, рекомендации ИИ – 54%, историю эксплуатации – 53%. Информацию из старых объявлений о продаже проверяют 48% участников опроса.
Как изменения рынка повлияли на развитие культуры проверки автомобилей
В 2016 году, когда на российском рынке подержанных автомобилей началось восстановление продаж, появилась Автотека. Первоначально отчёты включали сведения о количестве владельцев, участии машины в ДТП и ограничениях на регистрацию.
В 2017–2018 годах список данных расширили за счёт информации о полисах ОСАГО и КАСКО, страховых случаях и сведений от дилерских и сервисных центров. Это позволило выявлять в том числе повреждения, которые не попали в базы ГИБДД.
В 2019 году в отчётах появилась информация об использовании автомобилей в коммерческих целях. В период с 2020 по 2024 добавились история объявлений на разных площадках, результаты независимых экспертиз, фотографии от партнёров и сведения из реестра арбитражных дел.
В 2025 году сервис начал использовать искусственный интеллект для анализа данных и подготовки рекомендаций. Также появилась интерактивная схема ДТП, на которой можно увидеть повреждённые элементы кузова.
В 2026 году структура вторичного рынка автомобилей значительно изменилась прежде всего за счет роста присутствия китайских брендов. По данным "АВТОСТАТ", за январь–сентябрь 2026 года в Россию ввезли 334,3 тысячи подержанных автомобилей – на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около четверти машин прибыли из Китая. На этом фоне в отчётах появилась возможность проверять историю автомобилей из-за рубежа.
По данным Автотеки, за последние пять лет доля проверенных через сервис автомобилей почти удвоилась и в 2026 году достигла 55%. Сейчас база включает сведения более чем из 2000 источников. Представитель Авито Авто Андрей Тумкин связывает эти изменения с ростом требований покупателей к информации о машине перед сделкой.
Цель проекта – сделать вторичный рынок автомобилей прозрачным, чтобы покупатели могли принимать взвешенные решения, а продавцы – укреплять доверие клиентов.