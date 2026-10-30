Как за 10 лет изменился подход россиян к покупке автомобилей с пробегом

Как изменения рынка повлияли на развитие культуры проверки автомобилей

В 2016 году, когда на российском рынке подержанных автомобилей началось восстановление продаж, появилась Автотека. Первоначально отчёты включали сведения о количестве владельцев, участии машины в ДТП и ограничениях на регистрацию.

В 2017–2018 годах список данных расширили за счёт информации о полисах ОСАГО и КАСКО, страховых случаях и сведений от дилерских и сервисных центров. Это позволило выявлять в том числе повреждения, которые не попали в базы ГИБДД.

В 2019 году в отчётах появилась информация об использовании автомобилей в коммерческих целях. В период с 2020 по 2024 добавились история объявлений на разных площадках, результаты независимых экспертиз, фотографии от партнёров и сведения из реестра арбитражных дел.

В 2025 году сервис начал использовать искусственный интеллект для анализа данных и подготовки рекомендаций. Также появилась интерактивная схема ДТП, на которой можно увидеть повреждённые элементы кузова.

В 2026 году структура вторичного рынка автомобилей значительно изменилась прежде всего за счет роста присутствия китайских брендов. По данным "АВТОСТАТ", за январь–сентябрь 2026 года в Россию ввезли 334,3 тысячи подержанных автомобилей – на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около четверти машин прибыли из Китая. На этом фоне в отчётах появилась возможность проверять историю автомобилей из-за рубежа.

По данным Автотеки, за последние пять лет доля проверенных через сервис автомобилей почти удвоилась и в 2026 году достигла 55%. Сейчас база включает сведения более чем из 2000 источников. Представитель Авито Авто Андрей Тумкин связывает эти изменения с ростом требований покупателей к информации о машине перед сделкой.

Цель проекта – сделать вторичный рынок автомобилей прозрачным, чтобы покупатели могли принимать взвешенные решения, а продавцы – укреплять доверие клиентов.