Нейросеть сломала репутацию сотрудника Ростехнадзора в Кузбассе

Речь идёт о начальнике Беловского территориального отдела горного надзора за добычей открытым способом Сибирского управления Ростехнадзора. Ранее в СМИ появилась информация о том, что во взяточничестве обвинили начальника Беловского территориального отдела ведомства. При этом имя сотрудника в публикациях не раскрывалось.

Несмотря на это, нейросеть стала указывать Евгения Каштанова в качестве человека, фигурирующего в деле. Скриншот с таким ответом ИИ ему прислал знакомый с предприятия. В запросе и ответе нейросети речь шла конкретно о нём.

Как рассказал мужчина редакции VSE42.RU, причиной ошибки стала путаница в названиях должностей: в структуре Ростехнадзора есть Беловский территориальный отдел и Беловский территориальный отдел горного надзора за добычей открытым способом. По всей видимости, нейросеть объединила эти сведения и самостоятельно связала имя сотрудника с историей о взяточничестве.

– С предприятий названивают в отдел, спрашивают, действительно ли я имею отношение к этой истории, – рассказал сотрудник Ростехнадзора.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что по факту произошедшего возбудили уголовные дела. Cиловики задержали трех мужчин, которые участвовали в коррупционной схеме.