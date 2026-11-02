Формальные проверки за 600 тысяч: в Кузбассе задержали чиновника и бизнесменов за взятки

В Кузбассе раскрыли коррупционную схему, связанную с работой одной из шахт. Как сообщают Следком и полиция региона, силовики задержали трех мужчин в возрасте 53, 49 и 37 лет. Их подозревают в даче, получении и посредничестве во взятке.

По версии следствия, с августа по октябрь 2024 года начальник Беловского отдела Ростехнадзора получил крупную сумму.

– Общая сумма незаконного вознаграждения составила порядка 600 тысяч рублей, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Деньги ему передавал 49-летний бывший руководитель горностроительной компании. За это чиновник обещал прикрытие, беспрепятственную работу шахты и формальные проверки по технике безопасности. Передавал деньги посредник – на тот момент заместитель директора этой шахты.

Кроме того, выяснилось, что начальник отдела получил взятку за заключение о том, что нарушения на предприятии якобы устранены. Хотя на самом деле работу шахты до этого приостанавливали.

По всем фактам возбудили уголовные дела. Фигурантам уже предъявили обвинения. Полицейские вместе с Росгвардией провели обыски у них дома и на работе, изъяли нужные документы. Суд отправил одного из обвиняемых под стражу, а двоим назначил домашний арест. Расследование продолжается – следователи проверяют, не причастны ли эти люди к другим подобным историям.