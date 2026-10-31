Разрешил опасные работы в шахте: в Кузбассе главу отдела Ростехнадзора поймали на взятке

По версии следствия, с августа по октябрь 2024 года начальник Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора через посредника получил от бывшего директора ООО "Сибирская Горностроительная Компания" 400 тысяч рублей. Деньги предназначались за составление заключения об устранении нарушений требований промышленной безопасности без фактической проверки.

– Это было необходимо для досрочного снятия ограничений в виде приостановления деятельности на срок 30 суток, – сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Мужчин задержали 29 октября 2026 года. В тот же день им предъявили обвинения: начальнику отдела Ростехнадзора – в получении взятки, бывшему директору компании – в её передаче.

Следствие просило отправить экс-руководителя компании в СИЗО, а начальника отдела Ростехнадзора – под домашний арест. Суд отказал в заключении под стражу одного из кузбассовцев. В итоге 30 октября обоих отправили под домашний арест до 29 декабря.

Решение суда на момент публикации ещё не вступило в законную силу.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе экс-начальник городской ГИБДД получил реальный срок за получение взяток.