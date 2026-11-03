Происшествия

В Кузбассе медики "скорой" приехали на вызов к женщине и обнаружили страшное

В Кузбассе врачи спасли женщину с острым инфарктом миокарда.

Вызов поступил бригаде Кузбасской клинической станции скорой медицинской помощи имени Н. М. Годлевской. Жительница Тайги жаловалась на проблемы с сердцем.

Медики быстро приехали на место, собрали анамнез, сделали электрокардиограмму и расшифровали её. Обследование показало острый инфаркт миокарда.

– Лечение на месте начали сразу, по клиническим рекомендациям, – рассказал в своих соцсетях министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

После этого пациентку оперативно доставили в Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л. С. Барбараша.

В больнице женщине провели стентирование передней нисходящей артерии. Благодаря процедуре удалось восстановить кровоток в поражённом сосуде.

Отмечается, что лечение прошло успешно. Женщину выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что шестеро детей серьезно отравились в Кузбассе.

Фото: VSЕ42.RU
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