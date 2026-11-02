Шестеро детей серьезно отравились в Кузбассе – подробности

В отделении острых отравлений Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского подвели итоги рабочей недели.

Как сообщил в своем телеграм-канале главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов, с 26 октября по 1 ноября в стационар госпитализировали 23 пациента, в том числе 6 детей и подростков.

Чаще всего кузбассовцы поступали в больницу с отравлениями лекарственными препаратами. На втором месте оказались отравления алкоголем, на третьем – наркотиками. При этом в статистику не включали случаи алкогольной абстиненции и алкогольных психозов.

– Большая часть пациентов выписана с выздоровлением, остальные продолжают получать стационарное лечение, – подчеркнул врач.

Отдельно токсиколог напомнил о мерах предосторожности. Лекарства и бытовую химию необходимо хранить там, где дети не смогут до них добраться. Также нельзя бесконтрольно принимать препараты и сочетать их с алкоголем.

При подозрении на отравление важно сразу вызвать скорую помощь по номеру 112 и не пытаться лечиться самостоятельно.

Напомним, неделей ранее в Кузбассе отравились семеро детей.