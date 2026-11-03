Внутри было 10 человек – страшные подробности пожара с пострадавшими в Кузбассе

Спасатели поделились кадрами с места пожара в беловской квартире и дополнительными подробностями.
Из двухэтажного многоквартирного дома, который горел в ночь на вторник на улице Чкалова в Белове, эвакуировали 10 человек, сообщает областное МЧС.
– В условиях плотного задымления с помощью специальных спасательных устройств они вывели из опасной зоны 10 человек, в том числе ребёнка, – сказали в МЧС.
Горела квартира на первом этаже, подъезд наполнился губительным дымом. Пожар ликвидировали на площади 12 кв. метров. На месте работали 21 человек и 5 единиц техники.
Напомним, в результате пожара полностью выгорела комната в квартире. Серьёзно пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали в тяжёлом состоянии.
По предварительным данным, пожар произошёл из-за нарушения правил эксплуатации электроотопительного оборудования.