Происшествия

Внутри было 10 человек – страшные подробности пожара с пострадавшими в Кузбассе

Спасатели поделились кадрами с места пожара в беловской квартире и дополнительными подробностями.

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Из двухэтажного многоквартирного дома, который горел в ночь на вторник на улице Чкалова в Белове, эвакуировали 10 человек, сообщает областное МЧС.

– В условиях плотного задымления с помощью специальных спасательных устройств они вывели из опасной зоны 10 человек, в том числе ребёнка, – сказали в МЧС.

Горела квартира на первом этаже, подъезд наполнился губительным дымом. Пожар ликвидировали на площади 12 кв. метров. На месте работали 21 человек и 5 единиц техники.

Напомним, в результате пожара полностью выгорела комната в квартире. Серьёзно пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали в тяжёлом состоянии.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за нарушения правил эксплуатации электроотопительного оборудования.

Фото\Видео: ГУ МЧС по Кемеровской области
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