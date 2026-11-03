Обогреватель-убийца: в Кузбассе страшно пострадали мужчина и женщина

В ночь на вторник, 3 ноября, в Белове на улице Чкалова воспламенилась квартира в многоквартирном доме, сообщили сайту VSE42.Ru в областном МЧС.

– В комнате обгорели пол, стены, вещи и мебель на всей площади. Предварительная причина – нарушение правил эксплуатации электрического отопительного оборудования, – сказали в ведомстве.

Привлекались от МЧС 21 человек и пять единиц техники.

В Кузбасском центре медицины катастроф нам уточнили, что пострадали два человека – мужчина около 60 лет и 38-летняя женщина.

– На момент эвакуации состояние обоих пострадавших оценивалось как тяжёлое, – сказал собеседник.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.