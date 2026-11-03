Московскую компанию внесли в черный список Кузбасса: причины

Кемеровское УФАС включило московского поставщика в реестр недобросовестных поставщиков за неисполнение контракта. Как сообщает ведомство, компания "ПК ТЕХНОМИКС" должна была поставить компьютерное оборудование в Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов.

Однако фирма не привезла товар ни в установленный договором срок, ни в дату, которую гарантировала сама.

– Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке и обратился в управление, – отметили в Кемеровском УФАС.

Ведомство признало поставщика виновным в умышленном уклонении от надлежащего исполнения контракта и недобросовестном поведении. Сведения о компании и юридическом лице внесли в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Напомним, это не первый случай, когда Кемеровское УФАС отправляет нерадивых поставщиков в реестр. Ранее в черный список попала самарская компания, которая передумала подписывать контракт.