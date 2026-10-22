Самарская компания хотела пылесосить аэродромы, а попала в "чёрный список" Кузбасса

Компания из Самары выиграла закупку в Кузбассе, но подписывать договор не стала. И даже не объяснила почему – теперь за это ответит.
Кемеровское УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков компанию из Самары. Как сообщает управление, ООО "Галант" выиграло электронную закупку, но отказалось подписывать договор с заказчиком. Причины уклонения компания при этом не объяснила.
По данным УФАС, "Галант" должен был поставить заказчику аэродромную вакуумную подметально-уборочную машину. Но вместо этого победитель закупки просто ушёл в сторону.
– Заказчик обратился в УФАС для рассмотрения вопроса о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков, – пояснили в кемеровском УФАС.
Отмечается, что управление признало компанию виновной. Её уличили в недобросовестном поведении как победителя закупки и в умышленном уклонении от заключения договора. Сведения об обществе внесли в РНП – на два года.
В ведомстве отметили, что теперь самарская фирма на два года лишена возможности участвовать в закупках. А значит, заработать на аэродромной технике в Кузбассе у неё уже не получится.
Ранее VSE42.RU сообщал, как Кемеровское УФАС уже разбиралось с нарушителями – и тогда тоже доходило до серьёзных последствий для бизнеса.