Самарская компания хотела пылесосить аэродромы, а попала в "чёрный список" Кузбасса

Кемеровское УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков компанию из Самары. Как сообщает управление, ООО "Галант" выиграло электронную закупку, но отказалось подписывать договор с заказчиком. Причины уклонения компания при этом не объяснила.

По данным УФАС, "Галант" должен был поставить заказчику аэродромную вакуумную подметально-уборочную машину. Но вместо этого победитель закупки просто ушёл в сторону.

– Заказчик обратился в УФАС для рассмотрения вопроса о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков, – пояснили в кемеровском УФАС.

Отмечается, что управление признало компанию виновной. Её уличили в недобросовестном поведении как победителя закупки и в умышленном уклонении от заключения договора. Сведения об обществе внесли в РНП – на два года.

В ведомстве отметили, что теперь самарская фирма на два года лишена возможности участвовать в закупках. А значит, заработать на аэродромной технике в Кузбассе у неё уже не получится.

Ранее VSE42.RU сообщал, как Кемеровское УФАС уже разбиралось с нарушителями – и тогда тоже доходило до серьёзных последствий для бизнеса.