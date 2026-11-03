Безобразие на кладбище взбудоражило прокуратуру Кузбасса: подробности

В Ленинске-Кузнецком ликвидировали несанкционированную свалку отходов. По данным областной Прокуратуры, навести порядок удалось благодаря вмешательству надзорного ведомства.

Проверку провели по вопросам охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Специалисты выявили свалку бытовых отходов на земельном участке в районе разъезда 189 км. Причем мусор скопился прямо на территории кладбища.

– Земельный участок был захламлен различными бытовыми отходами, образующимися в результате жизнедеятельности, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Чтобы устранить нарушения, прокурор города обратился в суд с иском. Он потребовал от муниципалитета ликвидировать свалку. Суд требования удовлетворил. Сейчас территория полностью очищена от бытового мусора.

Напомним, это лишь один из эпизодов масштабной работы прокуратуры. С начала года в Кузбассе выявили около 1,5 тысячи нарушений в сфере обращения с отходами.