Кузбассовец поставил на уши надзорные органы из-за мусорок в городе

Житель Прокопьевска обратился в прокуратуру из-за мусорных контейнеров в частном секторе. Баки на улицах Ясельной и Салавата Юлаева проржавели и покрылись дырами. После проверки их заменили.

Этот случай стал частью более масштабной работы по устранению проблем с мусором в Кузбассе. Как сообщили в прокуратуре Кемеровской области, за 2026 год в этой сфере выявили около полутора тысяч нарушений. После проверок в регионе убрали больше 80 незаконных свалок.

По данным ведомства, в Анжеро-Судженске ликвидировали 15 свалок. В Мариинске расчистили территорию возле села Суслово: площадь завала составляла 8 тысяч квадратных метров, оттуда вывезли более трёх тонн отходов. В Крапивинском районе убрали свалку на сельскохозяйственных землях рядом с посёлком Перехляй, а в Топках очистили участок площадью 3,6 гектара.

Проверки затронули и места, где жители оставляют бытовой мусор. В Кемерове после обращения прокуратуры привели в порядок больше 100 площадок для контейнеров.

– Мерами прокурорского реагирования охвачены также вопросы состояния уже имеющихся мест накопления ТБО, – отметили в прокуратуре Кемеровской области.

Ведомство продолжает проверять, как в регионе обращаются с отходами и содержат мусорные площадки.

Напомним, это не первый случай, когда прокуратура реагирует на жалобы горожан. Ранее VSE42.ru сообщал, что отчаянные кузбассовцы уже приходили к прокурору с жалобами на разбитые дороги и темноту.