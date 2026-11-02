Арест на 11 млн: еще одну директрису судят за долги перед кузбассовцами

В Кузбассе перед судом предстанет директор коммерческой организации по очередному обвинению в невыплате зарплаты работникам. Как сообщает Следком Кузбасса, расследование дела в отношении 58-летней женщины завершено. Ее обвиняют в частичной невыплате зарплаты свыше трех месяцев и полной невыплате свыше двух месяцев.

По версии следствия, с февраля по сентябрь 2026 года директор не выплатила зарплату и другие положенные выплаты 212 работникам. Из-за этого образовался долг около 11 млн рублей.

Выяснилось, что на счетах компании были средства для полного погашения задолженности. Кроме того, была получена прибыль от реализации торговых павильонов. Однако женщина не направила эти деньги на зарплаты, хотя реальная возможность у нее была.

Чтобы обеспечить исполнение приговора, суд по ходатайству следствия арестовал имущество организации на сумму более 11 млн рублей.

– В рамках расследования уголовного дела допрошены около 200 работников и должностных лиц организации, изъята интересующая следствие документация, проведены бухгалтерская экспертизы, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее VSE42.RU сообщал, что Кузбасс стал первым в Сибири по числу уголовных дел за невыплату зарплат.