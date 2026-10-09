«Подорожник» снова таскают по судам: кофейня проиграла очередной иск

Как сообщили в Объединённом пресс-центре судов Кузбасса, Новоильинский районный суд Новокузнецка рассмотрел гражданское дело. Иск подала бывшая работница ООО "Кофейня подорожник".
По версии суда, женщина работала продавцом-кассиром в ООО "Альвента". Потом эту организацию реорганизовали в ООО "Кузнецкий подорожник".
За январь, февраль и март 2026 года ей не выплатили зарплату.
– Сумма задолженности составила 92 675 рублей 80 копеек, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.
8 апреля 2026 года ООО "Кузнецкий подорожник" ликвидировали. Правопреемником стало ООО "Кофейня подорожник". К нему и перешли обязательства по выплате долга.
Суд признал требования обоснованными. С ООО "Кофейня подорожник" взыскали задолженность по зарплате – 92 675 рублей 80 копеек. Плюс компенсацию морального вреда – 5 тысяч рублей.
Решение суда на момент публикации в силу не вступило.
Напомним, что закрывшаяся со скандалом сеть стритфуда продолжает судиться. Ранее VSE42.RU сообщал, что в Новокузнецке бывшие работники добились своего.
Также известно, что брошенный "Подорожник" наводит ужас на жителей кузбасского города.