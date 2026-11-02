Происшествия

Бастрыкин отреагировал на ампутацию полового органа мальчика в Кузбассе

Дикая история с ампутацией у ребёнка в Кемеровской области дошла до главы СК.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин отреагировал на ужасающее происшествие в Новокузнецке, где после кустарного обрезания семилетнему мальчику ампутировали половой орган.

– Медицинский работник в домашних условиях провел малолетнему оперативное вмешательство, после чего состояние ребёнка резко ухудшилось. Пострадавшего госпитализировали, – сообщает в понедельник СК.

Бастрыкин потребовал от руководства кузбасского СК СК отчитаться о результатах расследования уголовного дела.

Напомним, Baza сообщала, что в октябре опытный уролог сделал мальчику обрезание на квартире, но допустил ошибку, из-за чего начался сепсис. Врачам пришлось пойти на ампутацию, чтобы спасти ребёнка.

Фото: VSE42.Ru
 Новокузнецк  Александр Бастрыкин  ампутация  Кузбасс  мальчик  новости кузбасса  ребенок  следком  член Облако тегов