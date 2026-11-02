Бастрыкин отреагировал на ампутацию полового органа мальчика в Кузбассе

Председатель Следкома Александр Бастрыкин отреагировал на ужасающее происшествие в Новокузнецке, где после кустарного обрезания семилетнему мальчику ампутировали половой орган.
– Медицинский работник в домашних условиях провел малолетнему оперативное вмешательство, после чего состояние ребёнка резко ухудшилось. Пострадавшего госпитализировали, – сообщает в понедельник СК.
Бастрыкин потребовал от руководства кузбасского СК СК отчитаться о результатах расследования уголовного дела.
Напомним, Baza сообщала, что в октябре опытный уролог сделал мальчику обрезание на квартире, но допустил ошибку, из-за чего начался сепсис. Врачам пришлось пойти на ампутацию, чтобы спасти ребёнка.