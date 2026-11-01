Baza: в Кузбассе мальчику ампутировали половой орган из-за обрезания на дому

В Кузбассе обрезание в кустарных условиях обернулось катастрофой для ребёнка, сообщает в воскресенье Baza. По данным тг-канала, семья попросила знакомого 36-летнего врача-уролога из местной поликлиники сделать малышу обрезание на дому. Однако медик не учёл важный нюанс.

– По предварительным данным, у мальчика было заболевание, из-за которого хирург допустил ошибку во время домашнего обрезания. Вскоре у ребёнка начался сепсис, и его экстренно госпитализировали, – пишет Baza.

Врачам пришлось провести ампутацию, так как возникла угроза жизни. Тг-канал добавляет, что силовики завели на уролога уголовное дело и арестовали медика. Стороны ждут результаты судебно-медицинской экспертизы.

В публикации также утверждается, что предыдущие пациенты называли врача добродушным и внимательным, но теперь его карьере конец.