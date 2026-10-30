Кузбасс стал первым в Сибири по числу уголовных дел за невыплату зарплат

По данным Управления Генпрокуратуры по СФО, в округе удалось погасить долги по зарплате на 3,8 млрд рублей. Лидерами по суммам выплат стали Новосибирская область (1,4 млрд), Красноярский край (906 млн) и Кузбасс (730 млн). При этом Кемеровская область оказалась первой и по количеству возбужденных уголовных дел за невыплату зарплат.



В январе-сентябре 2026 года в округе возбудили 152 уголовных дела по статье 145.1 УК РФ. Больше всего их пришлось именно на Кузбасс – 38 дел. На втором месте Красноярский край с 27 делами.

– По результатам расследования в суды направлены 62 уголовных дела. Осуждены 19 лиц. Еще в отношении 10 лиц уголовные дела прекращены с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, – говорится в сообщении.

В ходе расследования и судебного рассмотрения дел этой категории была погашена задолженность по зарплате на сумму 705 млн рублей. Помимо Кузбасса, прокурорам удалось восстановить права работников в Томской области, Республике Тыва и Иркутской области.