Общество

Обновка воняет химзаводом? Как вернуть деньги за новую одежду, смердящую даже после стирки

Россиянам объяснили, как законно вернуть деньги за "токсичную" одежду. Сдать обратно продавцу можно даже постиранную вещь.

Если от одежды сильно пахнет химией и стирка не помогает, покупку можно вернуть продавцу. Об этом РИАМО рассказала юрист Ольга Федорова. По ее словам, закон предусматривает два повода для возврата. Первый – с качеством все в порядке, но вещь вам не подошла или не понравилась. В таком случае на возврат есть 14 дней со дня покупки. Правда, это правило действует не для всего: например, нижнее белье и купальники относятся к исключениям.

Для одежды, заказанной онлайн, сроки другие: отказаться от качественной покупки обычно можно в течение семи дней после получения, уточнила Федорова. Важно, чтобы вещь сохранила товарный вид: носить ее нельзя, а бирки должны остаться на месте.

Как поступить, если вещь уже побывала в стирке

Еще один повод вернуть покупку – проблемы с качеством. Сильный запах химии может указывать на то, что товар не отвечает требованиям безопасности.

– Есть технический регламент Таможенного союза, он ограничивает интенсивность запаха одежды и обуви – не более двух баллов. И резкий химический запах, который не выветривается и тем более вызывает головную боль, раздражение кожи, может говорить о превышении этой нормы, – сказала эксперт.

Когда нарушение подтверждено, статья 18 закона "О защите прав потребителей" позволяет покупателю потребовать деньги назад. Стирка сама по себе этому не мешает: вернуть вещь можно и после нее, если получится доказать, что недостаток производственный.

Федорова объяснила: если на товар действует гарантия, нужно подать продавцу заявление с просьбой проверить качество и вернуть деньги. Дальше экспертизой занимается сам продавец. Ему предстоит выяснить, когда возник недостаток и отвечает ли вещь установленным нормам и требованиям.

Отсутствие гарантийного срока тоже не лишает покупателя возможности предъявить требования: на это отводится два года. Но в такой ситуации уже покупателю нужно подтвердить, что недостаток появился до передачи ему товара. Помочь с этим может независимая лаборатория.

Если лабораторное исследование подтвердит ненадлежащее качество вещи, с его результатами можно идти к продавцу и требовать деньги обратно, подытожила эксперт. На возврат средств отводится 10 дней.

Фото: magnific.com / wayhomestudio
Автор: Екатерина Редькина
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