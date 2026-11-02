Обновка воняет химзаводом? Как вернуть деньги за новую одежду, смердящую даже после стирки

Если от одежды сильно пахнет химией и стирка не помогает, покупку можно вернуть продавцу. Об этом РИАМО рассказала юрист Ольга Федорова. По ее словам, закон предусматривает два повода для возврата. Первый – с качеством все в порядке, но вещь вам не подошла или не понравилась. В таком случае на возврат есть 14 дней со дня покупки. Правда, это правило действует не для всего: например, нижнее белье и купальники относятся к исключениям.

Для одежды, заказанной онлайн, сроки другие: отказаться от качественной покупки обычно можно в течение семи дней после получения, уточнила Федорова. Важно, чтобы вещь сохранила товарный вид: носить ее нельзя, а бирки должны остаться на месте.

Как поступить, если вещь уже побывала в стирке

Еще один повод вернуть покупку – проблемы с качеством. Сильный запах химии может указывать на то, что товар не отвечает требованиям безопасности.

– Есть технический регламент Таможенного союза, он ограничивает интенсивность запаха одежды и обуви – не более двух баллов. И резкий химический запах, который не выветривается и тем более вызывает головную боль, раздражение кожи, может говорить о превышении этой нормы, – сказала эксперт.

Когда нарушение подтверждено, статья 18 закона "О защите прав потребителей" позволяет покупателю потребовать деньги назад. Стирка сама по себе этому не мешает: вернуть вещь можно и после нее, если получится доказать, что недостаток производственный.

Федорова объяснила: если на товар действует гарантия, нужно подать продавцу заявление с просьбой проверить качество и вернуть деньги. Дальше экспертизой занимается сам продавец. Ему предстоит выяснить, когда возник недостаток и отвечает ли вещь установленным нормам и требованиям.

Отсутствие гарантийного срока тоже не лишает покупателя возможности предъявить требования: на это отводится два года. Но в такой ситуации уже покупателю нужно подтвердить, что недостаток появился до передачи ему товара. Помочь с этим может независимая лаборатория.

Если лабораторное исследование подтвердит ненадлежащее качество вещи, с его результатами можно идти к продавцу и требовать деньги обратно, подытожила эксперт. На возврат средств отводится 10 дней.