Возврат за ваш счет: как изменятся правила покупок на маркетплейсах — объяснила маркетолог

Как рассказала маркетолог Елена Градусова в беседе с NEWS.ru, из-за новых условий возврата товаров, приобретённых онлайн, люди, вероятно, станут чаще покупать одежду в офлайн-магазинах.

– Минэкономразвития опубликовало проект новых правил возврата онлайн-покупок, который в соцсетях восприняли как запрет возвращать одежду. На самом деле отказ в пункте выдачи останется. Полный запрет коснется другого: в перечень невозвратных предлагают внести электронику, парфюмерию, косметику и товары гигиены. Одежду и обувь вернуть можно, но с согласия продавца и, возможно, за свой счет, – отметила Градусова.

Однако, как считает эксперт, общая востребованность интернет-площадок не изменится. Сложнее станет тем, кто заказывает вещи не себе: например, купил что-то для родителей или друзей, но товар им не подошёл. Подобные покупки переместятся в обычные магазины либо в бюджетный сегмент, пишет REGIONS.Ru.

По словам маркетолога, предложенные изменения возлагают финансовые издержки на покупателей, но никак не решают проблемы, из-за которых бизнес несёт дополнительные расходы. Эксперт уточнила, что лишь 5% возвратов происходят потому, что клиент передумал, тогда как 80% связаны с неверно подобранным размером и затянувшейся доставкой. Маркетолог считает, что исправить ситуацию поможет достоверное описание продукции – с точными параметрами и настоящими фотографиями, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".