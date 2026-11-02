На кузбасских дорогах ожидается лютый кошмар – подробности

Водителей Кузбасса предупредили об ухудшении погоды: регион накроет снегопад, а на отдельных участках дорог образуется гололедица.

По прогнозу, озвученному ГИБДД Кузбасса, в ночь на 3 ноября в регионе ожидается облачная погода со снегом. Столбики термометров покажут до −14°C. Днём потеплеет до +1°C, однако осадки и перепады температуры могут осложнить дорожную обстановку.

Госавтоинспекция региона призывает автомобилистов быть внимательными и осторожными за рулём. Водителям следует учитывать состояние дорожного покрытия и не забывать, что на отдельных участках возможна гололедица.

– Если вы попали в затруднительную ситуацию на дороге и вам необходима помощь, сообщите об этом в дежурную часть Госавтоинспекции Кузбасса по телефону 8-(3842)-718-518 или на телефон 02 (с мобильного – 102), – сообщает ГИБДД.

Ближайший экипаж направят для оказания помощи.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что погода в Кузбассе готовит очень мерзкий сюрприз.