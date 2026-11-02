До -13 и дождь: в Кузбассе погода готовит очень мерзкий сюрприз

Кузбассовцам придётся терпеть мерзкую погоду как минимум до четверга: пойдут мокрые снегопады и дожди, а температура будет скакать то вниз, то вверх.

По данным Западно-Сибирского УГМС, во вторник, 3 ноября, ночью будет –8,–13°C, местами –2,–7°C, днём 0,–5°C, местами до –10°C. Ожидаются сильные снегопады, мокрый снег и дождь, на дорогах сильная гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.

В среду в ночное время –2,–7°C, местами ударят морозы до –12°C. В дневное время потеплеет до 0,+5°C, местами лишь до – 5°C. Снова прогнозируются снегопады, мокрые снегопады и гололедица.

В четверг в тёмное время суток будет –1,–6°C, в светлое –1,+4°C. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, на дорогах – гололедица.