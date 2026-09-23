Деньги умершего: почему доверенность не даёт права снять их со счёта

Даже при доверенности попытка снять средства может закончиться судом, рассказал интернет-изданию "Подмосковью Сегодня" адвокат Иван Дощенко.

Деньги на счетах входят в состав наследства и распределяются между наследниками по закону или завещанию. Родство само по себе не даёт права пользоваться картой умершего до оформления наследственных прав.

"Со дня смерти средства на счетах переходят в состав наследственной массы", – пояснил юрист.

Доверенность прекращает действие со смертью выдавшего её человека. В практике адвоката были случаи, когда наследники опустошали счета умерших, не уведомляя банк и других родственников. Даже крупные расходы на лечение не дают права распоряжаться деньгами покойного.

Исключение – расходы на похороны: средства выдаются по постановлению нотариуса, но не более 100 тысяч рублей. В остальных случаях наследство принимают в течение шести месяцев и лишь затем обращаются в банк.

Показателен случай: вдова погибшего военнослужащего открыто сообщила банку о смерти мужа, но по совету сотрудников перевела деньги на другой вклад. Позже нотариус установил, что вклад открыт уже после смерти наследодателя.

"В суде мы выиграли, но расходы, время и нервы потрачены", – отметил Дощенко.

Если родственник уже снял деньги, адвокат советует сообщить нотариусу, запросить данные в банке, при признаках хищения обратиться в полицию и подать иск.