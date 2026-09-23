Общество

Деньги умершего: почему доверенность не даёт права снять их со счёта

После смерти родственника его банковский счёт не становится свободным источником денег для семьи.

Даже при доверенности попытка снять средства может закончиться судом, рассказал интернет-изданию "Подмосковью Сегодня" адвокат Иван Дощенко.

Деньги на счетах входят в состав наследства и распределяются между наследниками по закону или завещанию. Родство само по себе не даёт права пользоваться картой умершего до оформления наследственных прав.

"Со дня смерти средства на счетах переходят в состав наследственной массы", – пояснил юрист.

Доверенность прекращает действие со смертью выдавшего её человека. В практике адвоката были случаи, когда наследники опустошали счета умерших, не уведомляя банк и других родственников. Даже крупные расходы на лечение не дают права распоряжаться деньгами покойного.

Исключение – расходы на похороны: средства выдаются по постановлению нотариуса, но не более 100 тысяч рублей. В остальных случаях наследство принимают в течение шести месяцев и лишь затем обращаются в банк.

Показателен случай: вдова погибшего военнослужащего открыто сообщила банку о смерти мужа, но по совету сотрудников перевела деньги на другой вклад. Позже нотариус установил, что вклад открыт уже после смерти наследодателя.

"В суде мы выиграли, но расходы, время и нервы потрачены", – отметил Дощенко.

Если родственник уже снял деньги, адвокат советует сообщить нотариусу, запросить данные в банке, при признаках хищения обратиться в полицию и подать иск.

Фото: magnific.com/magnific
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