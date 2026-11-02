Говорите с собой? Психотерапевт рассказала, как отличить безобидную привычку от галлюцинаций

Как отметила эксперт в беседе с изданием "Газета.Ru", сама по себе привычка беседовать с собой не указывает на психическое расстройство: нередко так внутренний диалог просто выходит наружу. Гораздо важнее, что именно человек произносит, с какой интонацией и насколько может это контролировать.

Как пояснила специалист, мысленно мы все время разговариваем с собой, но кто-то проговаривает мысли вслух, а кто-то оставляет их при себе. Привычка берет начало в детстве: слушая, как родители описывают происходящее и поясняют свои поступки, ребенок учится так же взаимодействовать с миром.

– Важно оценивать содержание разговора. Если человек просто описывает свои действия или произносит поддерживающие фразы вроде "хорошо получилось" или "я молодец", это проявление внутренней поддержки и здоровой психики, – сказала собеседница СМИ.

Другое дело – непрерывные упреки, оскорбления и чрезмерно строгие требования к себе. За ними могут стоять невысокая самооценка или пережитый раньше опыт. Психолог объясняет: даже если поблизости уже нет тех, кто обижает человека и принижает его, он может сам занять их место и начать так же обращаться с собой